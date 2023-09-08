Türkiye'nin Oscar adayı 'Kuru Otlar Üstüne'

Öğrencilerinin uğruna eşinden ve çocuklarından bile vazgeçen, emekli olduktan sonra taksi şoförlüğü yapan 'Nazım'ın, pavyonda çalışan 'Dünya'ya ve küçük kızına sahip çıkması zemini üzerine kurulu 'Gönül Yarası'nın senaristi ve yönetmeni Yavuz Turgul . Şener Şen'e başrolde Meltem Cumbul eşlik etti.

Şener Şen 'in rol aldığı bir film, ikinci kez Türkiye'nin Oscar adayı oldu.

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• DONDURMAM GAYMAK (2006)

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Türk sinemasının en özel filmlerinden biri olan 'Dondurmam Gaymak'ın bu özelliğinin nedeni, kadrosu ve finansörleri. Turan Özdemir'in dışında profesyonel oyuncu bulunmayan oyuncu kadrosunda filmin yönetmeni Yüksel Aksu'nun hemşehrileri olan Muğlalılar yer aldı.

Küçük bir dondurmacının büyük dondurma şirketlerine karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmi, bakkaldan, kasaba kadar birçok Muğlalı küçük esnaf finanse etti.