Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
03.12.2018 - 10:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM
YouTube, Instagram, Twitter ve daha pek çok sosyal medya platformu ile ilgili istatistikleri paylaşan SocialBlade, Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. İşte ünlü YouTuber'ların bir aylık kazançları...
1
1|34
İnternetin en büyük video platformu YouTube, videolar üzerinden gelir elde etme fırsatını sunuyor. Sosyal medya platformu üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler aldıkları reklam payı ile hatırı sayılır bir miktarda gelir elde ediyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor. Peki Türk YouTuber'lar ne kadar kazanıyor? İşte Türkiye'nin YouTube fenomenlerinin ortalama kazançları...
Banu Berberoğlu
Abone sayısı: 310 bin
Tahmini aylık kazanç aralığı: 243 - 3.9 bin dolar
2
2|34
Enes Batur
Abone sayısı: 8.8 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar
3
3|34
Danla Bilic
Abone sayısı: 2 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 16 bin dolar
4
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Orkun Işıtmak
Abone sayısı: 5.7 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar
5
5|34
Oyuncak Avı TV
Abone sayısı: 5.1 milyon
Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar
6
6|34
Cansu Akın
Abone sayısı: 418 bin
Tahmini aylık kazanç aralığı: 200 - 3.2 bin dolar
7
7|34
Emre Durmuş
Abone sayısı: 790 bin
Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.9 - 30.2 bin dolar
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