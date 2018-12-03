Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

YouTube, Instagram, Twitter ve daha pek çok sosyal medya platformu ile ilgili istatistikleri paylaşan SocialBlade, Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. İşte ünlü YouTuber'ların bir aylık kazançları...