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Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

03.12.2018 - 10:36 | Güncelleme: HABERTURK.COM

YouTube, Instagram, Twitter ve daha pek çok sosyal medya platformu ile ilgili istatistikleri paylaşan SocialBlade, Türkiye'nin en çok kazanan YouTube fenomenlerinin ayda ne kadar kazandığını tahmini rakamlarla paylaşıyor. İşte ünlü YouTuber'ların bir aylık kazançları...

  • 1 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    1 | 34

    İnternetin en büyük video platformu YouTube, videolar üzerinden gelir elde etme fırsatını sunuyor. Sosyal medya platformu üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 'YouTuber' olarak anılan bu kişiler aldıkları reklam payı ile hatırı sayılır bir miktarda gelir elde ediyor. Fenomenler ise kesin bir dille bu rakamları yalanlıyor. Peki Türk YouTuber'lar ne kadar kazanıyor? İşte Türkiye'nin YouTube fenomenlerinin ortalama kazançları...

    Banu Berberoğlu

    Abone sayısı: 310 bin

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 243 - 3.9 bin dolar

  • 2 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    2 | 34

    Enes Batur 

    Abone sayısı: 8.8 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 25 - 404 bin dolar

  • 3 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    3 | 34

    Danla Bilic 

    Abone sayısı: 2 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 16 bin dolar

  • 4 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    4 | 34

    Orkun Işıtmak 

    Abone sayısı: 5.7 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

  • 5 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    5 | 34

    Oyuncak Avı TV 

    Abone sayısı: 5.1 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 57 - 921 bin dolar

  • 6 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    6 | 34

    Cansu Akın

    Abone sayısı: 418 bin

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 200 - 3.2 bin dolar

  • 7 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    7 | 34

    Emre Durmuş

    Abone sayısı: 790 bin 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.9 - 30.2 bin dolar

  • 8 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    8 | 34

    Duygu Özaslan

    Abone sayısı: 1.1 milyon

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.9 - 30 bin dolar

  • 9 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    9 | 34

    Kafalar

    Abone sayısı: 4.8 milyon

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 7.4 - 119.1 bin dolar

  • 10 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    10 | 34

    Batuhan Çelik 

    Abone sayısı: 1.2 milyon

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 989 - 15 bin dolar

  • 11 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    11 | 34

    Aras Karafil 

    Abone sayısı: 1.3 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 27 bin dolar

  • 12 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    12 | 34

    Turgut Ekim

    Abone sayısı: 1.3 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 734 - 12 bin dolar

  • 13 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    13 | 34

    Merve Özkaynak 

    Abone sayısı: 1.3 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 19 bin dolar

  • 14 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    14 | 34

    Halil Söyletmez 

    Abone sayısı: 1.5 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 18 bin dolar

  • 15 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    15 | 34

    Başak Karahan 

    Abone sayısı: 1.7 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 25 bin dolar

  • 16 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    16 | 34

    Meryem Can 

    Abone sayısı: 1.7 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 803 - 13 bin dolar

  • 17 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    17 | 34

    MuratAbiGF 

    Abone sayısı: 1.8 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 534 - 8 bin dolar

  • 18 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    18 | 34

    Duygu Köseoğlu 

    Abone sayısı: 1.8 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 35 bin dolar

  • 19 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    19 | 34

    Hayrettin 

    Abone sayısı: 1.8 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 462 - 7 bin dolar

  • 20 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    20 | 34

    Deli mi ne? 

    Abone sayısı: 2 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 7 - 116 bin dolar

  • 21 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    21 | 34

    Barış Özcan 

    Abone sayısı: 2.1 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 41 bin dolar

  • 22 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    22 | 34

    Uras Benlioğlu 

    Abone sayısı: 2.2 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 4 - 58 bin dolar

  • 23 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    23 | 34

    Baturay Anar 

    Abone sayısı: 2.5 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 1 - 20 bin dolar

  • 24 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    24 | 34

    Oyun Delisi 

    Abone sayısı: 2.5 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.6 - 26 bin dolar

  • 25 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    25 | 34

    Berkcan Güven 

    Abone sayısı: 2.7 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 30 bin dolar

  • 26 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    26 | 34

    Reynmen 

    Abone sayısı: 2.9 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 4.5 - 72 bin dolar

  • 27 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    27 | 34

    Furkan Yaman 

    Abone sayısı: 2.9 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 469 - 7.5 bin dolar

  • 28 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    28 | 34

    Burak Oyunda 

    Abone sayısı: 3.1 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 1.4 - 24 bin dolar

  • 29 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    29 | 34

    OyuncakOynuyorum 

    Abone sayısı: 3.3 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 49 - 795 bin dolar

  • 30 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    30 | 34

    Ruhi Çenet 

    Abone sayısı: 3.3 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 2 - 130 bin dolar

  • 31 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    31 | 34

    Prens Yankı 

    Abone sayısı: 878 bin 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 10 - 158 bin dolar

  • 32 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    32 | 34

    Oyuncu Yusuf 

    Abone sayısı: 735 bin 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 17 - 273 bin dolar

  • 33 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    33 | 34

    Prenses Elif 

    Abone sayısı: 2.6 milyon 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 21 - 350 bin dolar

  • 34 Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?
    34 | 34

    Fatih Selim Tube 

    Abone sayısı: 519 bin 

    Tahmini aylık kazanç aralığı: 22 - 354 bin dolar

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