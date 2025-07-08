Türkiye şehitlerini uğurluyor!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm (37), memleketi Kayseri’de toprağa verildi. Şehit Üzüm’ün kızı Ayşe Mina (9) babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek gözyaşı döktü.

DHA'nın haberine göre şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm için memleketi Kayseri’nin Sarız ilçesinde tören düzenlendi.

Sarız Merkez Camii’ndeki törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Üzüm’ün eşi Nazan, çocukları Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina ve Aysima Üzüm (8) ile şehidin ablası, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit ailesinin bireyleri gözyaşı döktü. Şehit Üzüm’ün 9 yaşındaki kızı Ayşe Mina babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek ağladı.

Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine İncedere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. ŞEHİT BABASININ TABUTUNA ÇİÇEK BIRAKTI Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman (31), memleketi Niğde'de toprağa verildi. Şehidin kızı Kübra Yaman (10), "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı. REKLAM Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman’ın cenazesi, dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’ye getirildi. Sabiye Yaman ile evli olan, Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu bulunan şehit Yaman için bugün babaevinden alınan helalliğin ardından Edikli Beldesi Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene; ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. REKLAM "BUNLARI SANA TOPLADIM BABA, NEREYE GİTTİN" Şehidin yakınları, uzun süre tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kızı Kübra Yaman, "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı. Bakan Tunç, acılı aileye başsağlığı dileyerek teselli etmeye çalıştı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.