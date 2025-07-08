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        Türkiye şehitlerini uğurluyor!

        Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 12 asker, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm'ün cenaze töreninde, 9 yaşındaki kızı Ayşe Mina'nın babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman'ın 10 yaşındaki kızı Kübra da, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı. Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura'nın kızı Deniz Ece'ye de babasının beresi giydirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:44
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        Türkiye şehitlerini uğurluyor!
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm (37), memleketi Kayseri’de toprağa verildi. Şehit Üzüm’ün kızı Ayşe Mina (9) babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek gözyaşı döktü.

        DHA'nın haberine göre şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm için memleketi Kayseri’nin Sarız ilçesinde tören düzenlendi.

        Sarız Merkez Camii’ndeki törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit Üzüm’ün eşi Nazan, çocukları Hacı Mehmet (13), Ayşe Mina ve Aysima Üzüm (8) ile şehidin ablası, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit ailesinin bireyleri gözyaşı döktü. Şehit Üzüm’ün 9 yaşındaki kızı Ayşe Mina babasının tabutuna elindeki oyuncağı ile gelerek ağladı.

        Şehit Uzman Çavuş Ümit Üzüm, kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine İncedere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        ŞEHİT BABASININ TABUTUNA ÇİÇEK BIRAKTI

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman (31), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

        Şehidin kızı Kübra Yaman (10), "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı.

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        Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman’ın cenazesi, dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’ye getirildi. Sabiye Yaman ile evli olan, Kübra (10) ve Göktuğ (3) isminde 2 çocuğu bulunan şehit Yaman için bugün babaevinden alınan helalliğin ardından Edikli Beldesi Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene; ailesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        "BUNLARI SANA TOPLADIM BABA, NEREYE GİTTİN"

        Şehidin yakınları, uzun süre tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kızı Kübra Yaman, "Bunları sana topladım baba, nereye gittin?" diyerek babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna çiçek bıraktı. Bakan Tunç, acılı aileye başsağlığı dileyerek teselli etmeye çalıştı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        BABASININ BERESİYLE CENAZEDE

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura (37), memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

        AA'da yer alan habere göre Şehit Mangura için Akhisar Yeni Camisi'nde tören düzenlendi. Törende şehidin annesi Misliye Ozan ile eşi Melahat Mangura ve 6 yaşındaki kızı Deniz Ece, şehidin naaşına sarılarak büyük üzüntü yaşadı.

        HASTA BABASI SEDYEYLE KATILDI

        Pankreas kanseri tedavisi gören emekli polis memuru babası Vasfi Mangura da cenazeye sedyeyle katıldı. Törende şehidin kızı Deniz Ece'ye babasının beresi giydirildi. Ağabeyi Nihat Mangura ise naaşın başında nöbet tutan askerlerin yüzünü sildi.

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        Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, dualar ve tekbirler eşliğinde İzmir'in Seferihisar ilçesindeki şehitliğe götürüldü.

        Cenaze törenine, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekilleri Şenol Sunat, Selma Aliye Kavaf, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç ile askeri erkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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