2020 yılında hayatımıza tamamen girmesi beklenen 5G teknolojisi için çalışmalar sürerken Türkiye’deki fiber altyapının önemi de gün geçtikçe artıyor. Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için fiber ağlarla donatılması gerektiğine dikkat çeken Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Türkiye’nin Fiber Haritası’nı çıkarttı.

Raporda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiber altyapının şehir nüfusları göz önüne alındığında yeni yatırımların hızlıca yapılması gerektiği görülüyor. 2018 dördüncü çeyrek bilgilerinin yer aldığı Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) Sektör Verileri Raporu’nda Türkiye genelinde fiber altyapının uzunluğu (hem omurga hem erişim) toplam 355 bin 28 km olarak hesaplanıyor.

Alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 73 bin 6 km iken, Türk Telekom’un 282 bin 22 km fiber altyapısı bulunuyor. Bu fiber altyapının 124 bin 954 km’si omurga (şehirlerarası),157 bin 68 km’si ise erişim (şehir içi) amaçlı kullanılıyor.

İSTANBUL’DA SADECE 3.1 METRE

Çalışmaya göre Türkiye’nin çok sayıda ilinde fiber altyapı yok denilecek kadar az. Fiber altyapının yaygın olduğu illerde ise nüfus dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranlarının oldukça düşük olduğu ortaya çıkıyor.

Örneğin 15 milyon 67 bin 724 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ili olan İstanbul’da erişim (şehir içi) için kullanılan 47 bin 421 km fiber altyapı ağı bulunuyor. Bu rakamlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda İstanbul’da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu sadece 3.1 metre. 23 bin 678 km fiber altyapı uzunluğuna ve 5 milyon 503 bin 985 kişilik nüfusa sahip olan Ankara’da kişi başına düşen fiber altyapı oranı 4.3 metre olarak hesaplanıyor.

4 milyon 320 bini aşkın nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir’de ise; erişim için kullanılan fiber altyapı uzunluğu 17 bin 626 km ve kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu 4 metre.

200 KAT ARTMASI GEREKİYOR

Gelişmiş internet altyapısına sahip olan Stockholm’ün örnek gösterildiği raporda; 2 milyonu aşkın bir nüfusa sahip şehirde 1 milyon 800 bin km fiber altyapı uzunluğu bulunduğu ve kişi başına düşen fiber altyapı uzunluk oranının 770 metre olduğu vurgulanıyor.

Raporda ayrıca Türkiye’de nüfus oranıyla Stockholm’e yakın bir seviyede olan Antalya karşılaştırılıyor ve erişim için kullanılan fiber altyapı uzunluğunun 11 bin 166 km olduğu Antalya’da kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğunun 4.6 metre olarak hesaplandığına değiniliyor. Çalışmada, bu örnekler çerçevesinde Türkiye’deki fiber altyapının en az 200 katı artırılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Fiber altyapı noktasında Türkiye’de daha fazla yatırım yapılması gerektiğini ortaya koyan raporda Türkiye ve OECD ülkeleriyle ilgili şu veriler yer alıyor:

Avrupa Konseyi’nin açıkladığı “Ev Halkı Fiber Yaygınlık Oranları” Avrupa’da ortalama % 13.9 iken, Türkiye’de %10.8.

OECD ülkelerinde 2018’de her 100 kişi için sabit genişbant aboneliği oranı ortalama 30.6 iken Türkiye’de 16.03.

Akamai verilerine göre OECD ülkelerinin internet hızları ortalaması 15.3 Mbps iken, Türkiye’de 7.6 Mbps.

Türkiye’de 2018 üçüncü çeyrek sonunda % 3.57 olan fiber abone oranı 2018 dördüncü çeyrek sonunda % 3.76 olarak belirlenmiştir.

2018 üçüncü çeyrek sonunda Türkiye’de 345 bin 275 km olan toplam fiber uzunluğu 2018 dördüncü çeyrek sonunda 355 bin 28 km’ye çıkmış.

Türkiye’nin belli başlı illerinde kişi başına düşen fiber altyapı oranları ise şöyle:

Bursa: 2 milyon 994 bin 521 kişilik nüfusa sahip Bursa’nın fiber altyapı uzunluğu 9 bin 959 km, kişi başına düşen fiber altyapı uzunluğu ise; 3.3 metre.

Antalya: 2 milyon 426 bin 356 kişilik nüfusuyla Antalya’nın fiber altyapı uzunluğu 11 bin 166 km ve kişi başına düşen fiber altyapı oranı 4.6 metre.

Adana: 2 milyon 220 bin 125 kişilik nüfusuyla Adana’nın fiber altyapı uzunluğu8 bin 235 km ve kişi başına düşen fiber altyapı oranı 3.7 metre.

Konya: 9 bin 57 km’lik fiber altyapı uzunluğu bulunan Konya 2 milyon 205 bini aşkın bir nüfusa sahip ve şehirde kişi başına 4.1 m fiber altyapı düşüyor.

Şanlıurfa: 4 bin 406 km fiber altyapı uzunluğuna sahip Şanlıurfa’nın nüfusu 2 milyona yaklaşıyor. Şehirde kişi başına 2.1 metre fiber altyapı düşüyor.

Gaziantep: 2 milyonu aşkın nüfusu bulunan ve 5 bin 668 km fiber altyapı uzunluğuna sahip ve kişi başına düşen fiber altyapı oranı 2.7 metre.

Kocaeli: 1 milyon 906 bin 391 kişilik nüfusa sahip olan Kocaeli de ise 6 bin 987 km fiber altyapı bulunuyor, kişi başına düşen fiber altyapı oranı ise 3.6 metre.