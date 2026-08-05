İnternet kullanımı yüzde 92,3'e çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı bir önceki yıla göre artarak yüzde 92,3'e yükseldi; erkeklerde yüzde 94,8, kadınlarda yüzde 89,9 olarak ölçüldü. E-devlet hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 76'ya ulaşırken, en yoğun kullanım 25-34 yaş grubunda yüzde 93 ile görüldü.
Giriş: 05 Ağustos 2026 - 12:54 Güncelleme: