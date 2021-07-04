DHA

Erzurum’dan Kemer ilçe merkezinde bulunan bir otele gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken, dün saat 04.30 sıralarında arkadaşı ile denize girdi. Bir süre sonra kendisini göremeyen arkadaşı durumu otel cankurtaranlarına bildirdi.

Denizden baygın şekilde çıkartılan Kürşat Özeken’e ilk müdahale sahilde yapılırken, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelerle duran kalbi tekrar çalıştırılan Özeken buradan Antalya merkezindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Kürşat Özeken bu sabah kötüleşti ve öğle saatlerine doğru yaşamını yitirdi. Kürşat Özeken’in cenazesi morga konuldu.