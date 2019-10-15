Ayr\u0131l\u0131k karar\u0131n\u0131 sosyal payla\u015f\u0131m siteleri Twitter ve Instagram hesab\u0131ndan duyuran milli sporcu, 3 ya\u015f\u0131mda ba\u015flayan ve kesintisiz 17 y\u0131l s\u00fcren cimnastik kariyerime bug\u00fcn itibar\u0131 ile veda ediyorum. Hayat\u0131m boyunca kendimle gurur duyaca\u011f\u0131m, ba\u015far\u0131 ve mutlu anlarla dolu \u015fahane bir 17 y\u0131l ge\u00e7irdim. Daha da \u00f6nemlisi, milli sporcu olarak ay-y\u0131ld\u0131zl\u0131 armay\u0131 ta\u015f\u0131mak, bu \u00fclkeye hizmet etmek benim i\u00e7in \u015ferefti. Hayat\u0131m boyunca bu gururu, onurla ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131m. ifadelerini kulland\u0131. Spor kariyeri boyunca verdi\u011fi destekler nedeniyle Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu, Gen\u00e7lik ve Spor Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mehmet Baykan, antren\u00f6r\u00fc Fernando de Jesus Guerrero, ailesi ve sevenlerine te\u015fekk\u00fcr eden 20 ya\u015f\u0131ndaki Tutya, Cimnastik yapt\u0131\u011f\u0131m s\u00fcre boyunca kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131m yar\u0131\u015fmalarda podyuma hi\u00e7bir zaman madalya amac\u0131 ile \u00e7\u0131kmad\u0131m. Benim esas ve \u00f6ncelikli amac\u0131m, yapabildi\u011fimin en iyisini yaparak \u00fclkemi uluslararas\u0131 alanda ba\u015far\u0131yla temsil etmek oldu. Bunu ba\u015fard\u0131\u011f\u0131ma inan\u0131yor, ba\u015far\u0131 haneme kaydediyorum.17 y\u0131l boyunca say\u0131s\u0131z kez yar\u0131\u015ft\u0131m, sayamad\u0131\u011f\u0131m kadar madalya kazand\u0131m fakat 17 y\u0131lda kazand\u0131\u011f\u0131m en k\u0131ymetli madalyam, benden ilham alarak jimnasti\u011fe ba\u015flayan minik karde\u015flerim, \u00e7ocuklar\u0131na beni rol model olarak \u00f6rnek g\u00f6steren ailelerin sevgisi oldu. de\u011ferlendirmesinde bulundu. \u00dcniversite e\u011fitimine ba\u015flayarak hayat\u0131na yeni bir sayfa a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Tutya Y\u0131lmaz, sporda farkl\u0131 projelerle yola devam edece\u011fini ifade etti. T\u00fcrkiye nin son d\u00f6nemde cimnastikte \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 en yetenekli sporcular aras\u0131nda g\u00f6sterilen Tutya Y\u0131lmaz, hen\u00fcz 16 ya\u015f\u0131ndayken Bak\u00fc de d\u00fczenlenen Avrupa Oyunlar\u0131 na kat\u0131lm\u0131\u015f ve 13 \u00fcnc\u00fcl\u00fck elde etmi\u015fti. Brezilya n\u0131n Rio de Janeiro kentinde d\u00fczenlenen 2016 Olimpiyat Oyunlar\u0131 nda da m\u00fccadele eden milli sporcu, organizasyona kat\u0131lan en gen\u00e7 T\u00fcrk cimnastik\u00e7i olmu\u015ftu.