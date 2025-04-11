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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı listesi 11 Nisan 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Tv yayın akışı listesi 11 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Cuma günü ekranda birbirinden farklı türde yapım izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranında Bir Zamanlar İstanbul, Kanal D ekranında Arka Sokaklar, Star TV ekranında Gülen Gözler adlı sinema filmi, ATV ekranında Sustalı Ceylan dizisi, Show TV'de Kızılcık Şerbeti yayınlanacak. İşte tüm kanalların tv yayın akışı listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:16
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        1

        Tv yayın akışı listesinde ekrana gelecek yapımlar öğreniliyor. Peki bugün TV'de hangi dizi ve filmler var saat kaçta yayınlanacak? İşte 11 Nisan tv yayın akışı

        2

        SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Kızılcık Şerbeti

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Deha

        02:30 Siyah Kalp

        04:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Gülen Gözler

        22:00 Nalan

        00:00 Nalan

        02:00 Sefirin Kızı

        04:30 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

        05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        05.55 Hayallerinin Peşinde

        06.45 Vuslat

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.45 Teşkilat

        17.40 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Bir Zamanlar İstanbul

        00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar

        00:15 Eşref Rüya

        02:45 Yargı

        04:45 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV KANAL YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Sustalı Ceylan

        23:20 Sustalı Ceylan

        02:00 Sustalı Ceylan

        04:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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        11 NİSAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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