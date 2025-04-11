Tv yayın akışı listesi 11 Nisan 2025: Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Cuma günü ekranda birbirinden farklı türde yapım izleyiciyle buluşacak. TRT 1 ekranında Bir Zamanlar İstanbul, Kanal D ekranında Arka Sokaklar, Star TV ekranında Gülen Gözler adlı sinema filmi, ATV ekranında Sustalı Ceylan dizisi, Show TV'de Kızılcık Şerbeti yayınlanacak. İşte tüm kanalların tv yayın akışı listesi
Tv yayın akışı listesinde ekrana gelecek yapımlar öğreniliyor. Peki bugün TV'de hangi dizi ve filmler var saat kaçta yayınlanacak? İşte 11 Nisan tv yayın akışı
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Deha
02:30 Siyah Kalp
04:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Gülen Gözler
22:00 Nalan
00:00 Nalan
02:00 Sefirin Kızı
04:30 Kiralık Aşk
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Hayallerinin Peşinde
06.45 Vuslat
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Bir Zamanlar İstanbul
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Eşref Rüya
02:45 Yargı
04:45 Kuzey Güney
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
23:20 Sustalı Ceylan
02:00 Sustalı Ceylan
04:50 Hercai