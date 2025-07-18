TVF ile Arabica Coffee House arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Arabica Coffee House arasında Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligleri isim sponsorluğu için imza töreni yapıldı.

Arabica Coffee House Bebek Maestro'da düzenlenen törene Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Arabica Coffee House CEO'su Sertaç Yalçın, Arabica Coffee House Kurucu Ortağı Elif Ülger Yalçın ve davetliler katıldı.

Türk voleybolunun her geçen gün daha da ileriye gittiğini belirten Üstündağ, "Türk voleybolunun dünyada neler yaptığına şahitlik ediyoruz. Bunu elde etmek ve zirvede kalmak, sürdürülebilir olmak için destek almamız gerek. Sponsorların desteği bizim için çok önemli. Türk voleybolunda sadece Efeler ve Sultanlar Ligi'nde değil, birinci liglerde de kaliteli müsabakalar oynandığını görüyoruz. Bu vesileyle bu birliktelikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Arabica Coffee'nin desteğiyle daha güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliğin Türk voleyboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

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23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) final etabına dikkati çeken Üstündağ, "Sultanlar, final etabında çeyrek finalde öncelikle Japonya ile karşılaşacak. Ardından inşallah yarı final ve finalle 2023'te kazandığımız şampiyonluğu bir daha yaşatırız. Ardından Dünya Şampiyonası var. Güzel bir yaz ve voleybol sezonu geçirilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Elif Ülger Yalçın, bu törenle çok güzel bir anı paylaştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Burada bulunmak sadece marka adına değil, Atatürk'ün kadınlara verdiği değerin ışığında yetişmiş bir anne, kadın ve bir girişimci olarak aldığım sorumluluk adına da benim için çok kıymetli. Arabica Coffee olarak TVF Erkekler ve Kadınlar Birinci Ligi isim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Voleybol tek bir amaç uğruna kenetlenmenin hikayesi. Aynı bayrak altında tek yürek olarak ülkemizin coşkusunu paylaşıyoruz. Bu heyecanı paylaşmaktan gurur duyuyorum. Buna vesile olan sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum"

Sertaç Yalçın ise yüzde yüz yerli ve milli bir marka olarak yollarına devam ederken gurur verici bir güne şahitlik ettiklerini anlatarak, "Bu imza bize büyük bir sorumluluğu yüklüyor. Umuyorum ki TVF yetkilileri ile elimizden geleni yaparak birinci ligleri de tanınır hale getirmeye çalışacağız. Sadece birinci ligleri değil, tüm voleybol camiasını elimizden geldiğince desteklemeye çalışacağız. Voleybol federasyonu ailesine ve başkanıma çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Tören, Başkan Üstündağ'a plaket takdim edilmesiyle sona erdi.