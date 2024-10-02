Twente - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Twente ile karşılaşacak. De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Sarı lacivertliler Avrupa Ligi ilk maçında Union Saint Gilloise'ı 2-1 skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Temsilcimiz Hollanda deplasmasında Twente'yi mağlup ederek 2'de 2 yapma hedefinde. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte Twente - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i...
Twente - Fenerbahçe maçı nefesler tutuldu. Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Ligi'nde ikinci maçına çıkacak temsilcimiz, Twente deplasmanında galibiyet arayacak. 36 takımın yer aldığı ligde 1 galibiyet ile 12. sırada yer alan sarı lacivertliler, Avrupa'da aldığı galibiyetlerle iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı saatler kala taraftarlar, Twente - Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Twente - Fenerbahçe maç kadrosu...
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Twente - Fenerbahçe maçı 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak.
TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
Dominik Livakovic, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Fred, Sofyan Amrabat, İrfan Can, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;
3 Ekim | Twente-Fenerbahçe
24 Ekim | Fenerbahçe-Manchester United
7 Kasım | AZ Alkmaar-Fenerbahçe
28 Kasım | Slavia Prag-Fenerbahçe
11 Aralık | Fenerbahçe-Athletic Bilbao
23 Ocak | Fenerbahçe-Lyon
30 Ocak | Midtyjalland-Fenerbahçe