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Üç aylar ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı belli oldu. Üç aylar Recep ayıyla birlikte başlayacak ve Ramazan ayında tutulan oruçların ardından sona erecek. İşte üç ayların başlangıcı ve ramazan ayı tarihi...
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Receb ayının başlayacağı gün olan 3 ayların başlangıcı bu sene hangi güne denk geliyor? sorusu araştırılıyor. Bu sene Üç aylar 8 Mart 2019 Cuma günü başlayacak.
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?
3 aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır.
Diğer vakitlerde ibadât-u taate on sevap veriliyorsa, Receb, Şaban ve Ramazan aylarında ihlâs ve samimiyete bağlı olarak kat kat daha fazla sevap verilir.
Üç aylar, yılda bir defa gelen ve ahiret ticaretinin yapıldığı mümtaz aylardır. Bereket ve feyzinden İstifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.
Bu eşsiz aylarda ahirete yönelik amelleri diğer vakitlere nispeten daha fazla çoğaltmak gerekir. Bu aylarda daha fazla Kur’ân-ı Kerîm okumak, ilme daha fazla yönelmek, ibadet ve tefekküre ve İslâmî hizmetlere daha fazla vakit ayırmak Mü’min’ler için kaçınılmaz bir fırsat olmalıdır.
İşte bu sebeple üç ayların ve üç aylar içerisinde bulunan mübarek gecelerin büyük bir sevinç ve coşkunlukla ihya edilmesi büyük önem arz etmektedir. Buna mukabil olarak da bu ayların fazilet ve bereketinden mahrum kalan kimseler ise büyük hayırlardan mahrum kalmış demektir. Müslümanların uyanık davranıp bu ayları ganimet bilmesi, bir ânını bile gaflet içerisinde geçirmemesi gerekir.
Nebî (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Recep ayı girdiği zaman:
“Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve Ramazan ayını da bize mübarek eyle (Ramazan’a kavuştur)” diye dua etmişlerdir. (AhmedibnüHanbel, el-Müsned, 1/259)
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Dini günler listesindeki açıkamaya göre; 2019 Ramazan başlangıç tarihi 6 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 3 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor.
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