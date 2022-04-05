'Üç Kuruş'ta 'Kılıç' rüzgarı! 0:00 / 0:00

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'Üç Kuruş'un dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde kendisine tuzak kurulduğunu öğrenen Kılıç, Peri'yi kaçırarak Şesu'yu tehdit etti. Şahin'le işbirliği yaparak Kılıç'tan kurtulma planı yapan Çetin, Kartal ve Efe, Şesu'dan Kılıç'ın ölüm haberini beklerken en sevdikleriyle tehdit edilen Şesu, Kartal'a yalan söylemek zorunda kaldı.

Şesu'yu zorla konuşturan Kılıç, Kartal ile Efe'nin nereye gideceğini de öğrendi. Kılıç sıradan biri gibi Kartal ile Efe'nin karşısına çıktı. Kartal ile Efe kim olduğunu bilmedikleri düşmanlarıyla tanışırken, ilk kez karşı karşıya geldikleri bu anlar büyük heyecan yarattı.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #ONDOKUZSEKİZ DEDİ

'Üç Kuruş', 21. bölümüyle TOTAL'de 4.25 izlenme oranı (rating), 10.71 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 4.04 izlenme oranı (rating), 9.51 izlenme payı (share), AB'de 3.08 izlenme oranı (rating), 7.78 izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #ondokuzsekiz Twitter Türkiye'de 3 saat 15 dakika boyunca, #üçkuruş etiketi ise 4 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

EFE, LEYLA'YI KARTAL'DAN İSTEDİ

Oyuna hızla dahil olan Kılıç'ın ne kadar acımasız ve korkutucu olduğunun gözler önüne serildiği bölümde, onun yaptıklarını gören Şahin büyük bir korku yaşamaya başladı. Leyla ile Efe evlenmeye karar verdiklerini söylemek için Saliha babaannenin evine gitti. Efe'nin söz çikolatasıyla Leyla'yı istemeye geldiğini gören Kartal, öfkesine hakim olamadı. Efe'ye saldıran Kartal'ı durduran babaannesi oldu. Saliha, Efe'nin annesiyle birlikte gelip Leyla'yı geleneklere göre istemesi gerektiğini söyledi.

Efe, Kartal'dan Leyla'yı isterse;

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KARTAL, ÇETİN'İN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Kılıç'ı saf dışı bırakmak isteyen Neriman ve Şahin, Çetin'i Baybars'ın tarafına çekebilmek için Kartal'la aralarındaki bağı koparacak bir plan yaptılar. Mahallede Ruşen'in yanına giderek Kartal'la görüşmek isteyen Şahin, abisine Çetin'in Neriman ve Baybars'ın oğlu olduğunu söyledi. Duydukları karşısında büyük bir şok yaşayan Kartal, hızla Çetin'le yüzleşmeye gitti. Öfkeyle Çetin'e saldıran Kartal ondan hesap sorarken, ikiliyi durduran Efe oldu. Baybars'ın oğluna uyguladığı şiddeti öğrenen Kartal, Çetin'e sıkı sıkı sarılarak kavgayı bitirdi. Bu sırada Çetin'in adamı Ekrem'i alıkoyan Kılıç, gönderdiği bir mesajla Çetin'i dehşete düşürdü.

Kartal ile Çetin'in yüzleşmesi;

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KILIÇ İLE ÇETİN'İN SERT KAVGASI

Kılıç'ın döndüğünü anlayan Çetin, çocukken oyun oynadıkları basketbol sahasına giderek abisiyle karşı karşıya geldi. Kılıç, Çetin'e saldırarak kardeşini ağır yaralarken ikilinin kavgası nefesleri kesti. Çetin'e ders vermek isteyen Kılıç, açıkça onu tehdit etti.

Kılıç'tan Çetin'e büyük ders;

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EFE, KIZ İSTEMEDE!

Efe, annesi Aysel ile birlikte Saliha'dan Leyla'yı istedi. Saliha, Leyla'nın kiminle isterse onunla evlenebileceğini söyledi ancak bir taraftan da ciddi uyarılarda bulundu. Aysel'e ve Efe'ye Leyla'yı üzmeyeceklerinin altını çizdikten sonra ikilinin evliliğine onay verdi.

Efe, Leyla'yı Saliha'dan istiyor;

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KILIÇ'I BİTİRME PLANI

Yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç'tan kurtulmak için Şahin'e anlaşma teklif etti. Teklifi kabul eden Şahin, Kılıç'a karşı Kartal, Efe ve Çetin'le ortak hareket edecekti ancak Kılıç'ın hamlesi tüm planları altüst etti. Ruşen'i Baybars'a benzeterek Azade'nin deposuna baskın düzenleyen Çetin ile Kartal, buradaki adamları temizledi. Şesu ve Şahin'in adamları, sevkiyat için gelecek olan Kılıç'ı beklemeye başladı. Ancak bu sırada Şahin'in adamı Müslüm'ü zorla konuşturan Kılıç, Şahin'in çevirdiği oyunları öğrendi. Yaptıkları ortaya çıkan Şahin tam namlunun ucuna gelmişken kendi canını kurtarmak için bir kez daha Kartal'ı sattı. Kılıç ise Şesu'yu vurdu.

Çetin'in Kılıç'ı bitirme planı;

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Kılıç, Şesu'yu vuruyor;

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'Üç Kuruş' yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de!