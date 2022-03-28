'Üç Kuruş'ta oyun değişiyor! 0:00 / 0:00

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Senaryosunda Damla Serim, Eset Akçilad ve Berrin Tekdemir'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş', bu akşam heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı 20. bölümüyle ekrana gelecek. Kartal oğluna ve Bahar'a kavuşmanın heyecanını tam yaşayamadan, beklenmedik bir saldırı mutluluğuna gölge düşürür. Ateş'i ve Bahar'ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal, intikam almak için harekete geçer.

Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal'dan bir ricada bulunur. Kartal'ın yaşadığı saldırı Efe'yi de derinden etkiler. Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla'ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır. Şahin, Azade'nin arkasından çevirdiği plan sonucunda onunla yüzleşir ama Azade'nin bile tahmin etmeyeceği bir planı devreye sokar. Kartal, Efe ve Çetin, Baybars'a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder. Baybars ise uğradığı hezimetlerin altından kalkabilmek için en ciddi hamlesini yapar ve oyunu tamamen değiştirecek bir adım atar.

'Üç Kuruş', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!