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Uçakta panik: Beni indirin

Trabzon-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkmak üzereyken bir yolcu paniğe kapılarak uçağın durdurulmasını istedi. "Durdurun uçağı ineceğim" diye bağıran yolcuyu hostesler sakinleştiremeyince uçak aprona geri döndü. Yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti. Olay 1966 yılında Zeki Müren ile Türkan Şoray’ın oynadığı “düğün gecesi” filmindeki meşhur 'uçaktan inme' sahnesini hatırlattı.

Giriş: 16.04.2019 - 10:13 | Güncelleme:

Kenan Taşkın'ın haberine göre, İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere THY’nin tarifeli uçağına binen A.H.B adlı kişi uçağın hareket edip pist başına kadar gelmesiyle birlikte paniğe kapıldı.

"İNMEK İSTİYORUM"

 

Pilot kuleden havalanmak için talimat beklerken, yolcu aniden ayağa kalkarak "Uçağı durdurun ineceğim" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine kabin memurları A.H.D adlı yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak paniğe kapılan yolcu uçaktan inmek için ısrar edince, havalanmak üzere olan uçak, yaşanan bu gelişme üzerine tekrar aprona dönerek yolcuyu indirdi.
Uçaktan inen yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

O SAHNEYİ HATIRLATTI

Trabzon-İstanbul uçağında yaşanan bir olay Zeki Müren ile Türkan Şoray’ın başrollerini paylaştığı 1966 yılı yapımı filminde gecen ‘Durdurun uçağı biz ineceğiz” sahnesini hatırlattı. 

 

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