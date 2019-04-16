Kenan Taşkın'ın haberine göre, İstanbul’dan Trabzon’a gitmek üzere THY’nin tarifeli uçağına binen A.H.B adlı kişi uçağın hareket edip pist başına kadar gelmesiyle birlikte paniğe kapıldı.

"İNMEK İSTİYORUM"

Pilot kuleden havalanmak için talimat beklerken, yolcu aniden ayağa kalkarak "Uçağı durdurun ineceğim" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine kabin memurları A.H.D adlı yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak paniğe kapılan yolcu uçaktan inmek için ısrar edince, havalanmak üzere olan uçak, yaşanan bu gelişme üzerine tekrar aprona dönerek yolcuyu indirdi.

Uçaktan inen yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti.

O SAHNEYİ HATIRLATTI

Trabzon-İstanbul uçağında yaşanan bir olay Zeki Müren ile Türkan Şoray’ın başrollerini paylaştığı 1966 yılı yapımı filminde gecen ‘Durdurun uçağı biz ineceğiz” sahnesini hatırlattı.