Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Birinci ve ikinci cemre düştü. Üçüncü cemrenin düşmesi toprağa olacak. Bu yıl ilk cemre geçtiğimiz 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre ise 26-27 Şubat günlerinde suya düştü. Peki Üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte, 2025 cemre düşme tarihi
Cemre düşmesi, Türk halk takvimine göre, kışın sonlarına doğru üç aşamada gerçekleşen, doğanın ısınmasını simgeleyen bir inançtır. Cemreler, kışın soğuklarının geçip yaz mevsimine doğru doğanın uyanışını müjdeler. Cemre düşmesi, aslında hava, su ve toprağın ısınmasını temsil eder. Peki Üçüncü cemre ne zaman düşecek? Cemre ne zaman ve nereye düşecek?
CEMRE TOPRAĞA NE ZAMAN DÜŞECEK?
Baharın habercilerinden olan ilk cemre 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya, 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya 5 - 6 Mart tarihlerinde ise toprağa düşüyor.
Bu yıl ilk cemre geçtiğimiz 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düştü. İkinci cemre ise 26-27 Şubat günlerinde suya düşecek.
CEMRE NEDİR?
"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.