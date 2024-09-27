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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi puan durumu ve maç sonuçları 2024-2025: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

        UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada?

        Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kritik maçlara çıkıyor. Bu yıl yeni formatında oynanan maçlarda temsilcilerimiz 8 maça çıkacak. Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray kendi evinde PAOK'u 3-1 yenerek 3 puan aldı. Fenerbahçe ise Union Saint-Gilloise'ı 2-1 ile geçti. Beşiktaş Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Zorlu mücadelelerinin ardından bu yıl lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde oluşan puan durumu taraftarlar tarafından araştırıldı. İşte UEFA Avrupa Ligi canlı, güncel puan durumu ve maç sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 00:00 Güncelleme: 27.09.2024 - 00:53
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        1

        UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu... UEFA Avrupa Ligi heyecanı ilk maçlarla başladı. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele verecek. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde ilk maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte UEFA Avrupa Ligi maç sonuçları...

        2

        MAÇ SONUÇLARI

        25 Eylül 2024 - Çarşamba

        Bodo Glimt 3- 2 Porto

        AZ Alkmaar 3 - 2 Elfsborg

        Dinamo Kiev 0 - 3 Lazio

        FC Midtjylland 1 - 1 TSG Hoffenheim

        Anderlecht 2 - 1 Ferencvaros

        Nice 1 - 1 Real Sociedad

        Galatasaray 3 - 1 PAOK

        Manchester United 1 - 1 Twente

        Ludogorets Razgrad 0 - 2 Slavia Prag

        3

        26 Eylül 2024 - Perşembe

        Fenerbahçe 2 - 1 Union St.Gilloise

        Malmö 0 -2 Rangers FC

        Ajax 4 - 0 Beşiktaş

        Roma 1 - 1 Athletic Bilbao

        Eintracht Frankfurt 3 - 3 Viktoria Plzen

        Devam ediyor Tottenham Hotspur 3 - 0 Karabağ

        Olympique Lyon 2 - 0 Olympiakos

        Braga 2 - 1 Maccabi Tel Aviv

        FCSB 4 - 1 Rigas FS

        4

        FENERBAHÇE 2-1 USG

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerin golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Saint-Gilloise forması giyen Burgess'in kendi kalesine attığı golle geldi. Union Saint-Gilloise'in tek golünü ise 90+3. dakika Sykes kaydetti. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına 3 puanla başladı

        5

        GALATASARAY 3-1 PAOK

        UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında PAOK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Abdul Rahman Baba (k.k), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 kazandı. Yunan ekibinin tek golü ise Giannis Konstantelias ile geldi.

        6

        AJAX 4 - 0 BEŞİKTAŞ

        UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-0 kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.

        7

        AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

        8
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