UEFA'dan Bellingham'a 1 maç ceza!

UEFA, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatmıştı.

UEFA Disiplin Komitesi, Bellingham’a yaptığı hareket sebebiyle 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.

21 yaşındaki oyuncu, İngiltere’nin 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da, İsviçre ile oynayacağını çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

UEFA'DAN TARTIŞMALI KARAR!

Bellingham'a, yaptığı harekete karşılık UEFA'nın sadece 1 maç ceza vermesi tartışma yarattı. İngiltere İsviçre'yi elediği takdirde çeyrek finalde Türkiye-Hollanda maçının galibi ile karşılaşacak. Böylece Bellingham, A Milli Takımımız ve İngiltere'nin olası galibiyeti halinde çeyrek finalde ay-yıldızlılara karşı forma giyebilecek.