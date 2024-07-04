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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası UEFA kendi turnuvasına 'Fransız' kaldı! - Futbol Haberleri

        UEFA kendi turnuvasına 'Fransız' kaldı!

        A Milli Takımımız, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselirken UEFA ise kendi düzenlediği turnuvaya 'Fransız' kaldı. UEFA'nın Fransa edisyonunda çeyrek finalistlerin duyurulduğu haberde son sekize kalan takımlar arasında A Milli Takımımız değil, Avusturya gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:59
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        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
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        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenip çeyrek finale yükselirken UEFA ise kendi organizasyonuna 'Fransız' kaldı!

        UEFA'nın Fransız edisyonu, çeyrek finale yükselen takımları duyurduğu 2 Temmuz tarihli haberinde son sekiz takım arasında Türkiye'yi değil, Avusturya'yı gösterdi.

        Çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda'nın rakibi haber metninde Türkiye olarak yazılırken haber görselinde ise Avusturya bayrağı ve Avusturya'nın kısaltması yer aldı.

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        UEFA'nın İngilizce olan global resmi internet sitesinde ise aynı haber doğru şekilde yayınlandı.

        A MİLLİLER EN BAŞARILI ÜÇÜNCÜ TAKIM

        Avusturya karşısında 2-1 kazanarak organizasyonda çıktığı 4. maçta üçüncü galibiyetini elde eden A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en başarılı üçüncü ekibi konumuna yükseldi.

        Çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alan İspanya bunu başaran tek ekip olurken, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar; Gürcistan, Çekya ve Avusturya'yı yenerken, tek yenilgisini grup maçlarında Portekiz'e karşı almıştı.

        Almanya oynadığı 4 maçta attığı 10 golle turnuvanın en golcü takımı olurken, 9 gol kaydeden İspanya ise ikinci sırada yer aldı. 7'şer gol kaydeden Türkiye, Hollanda, İsviçre ve Avusturya ise bu anlamda üçüncü oldu.

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