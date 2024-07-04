UEFA kendi turnuvasına 'Fransız' kaldı!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenip çeyrek finale yükselirken UEFA ise kendi organizasyonuna 'Fransız' kaldı!

UEFA'nın Fransız edisyonu, çeyrek finale yükselen takımları duyurduğu 2 Temmuz tarihli haberinde son sekiz takım arasında Türkiye'yi değil, Avusturya'yı gösterdi.

Çeyrek finalde karşılaşacağımız Hollanda'nın rakibi haber metninde Türkiye olarak yazılırken haber görselinde ise Avusturya bayrağı ve Avusturya'nın kısaltması yer aldı. REKLAM UEFA'nın İngilizce olan global resmi internet sitesinde ise aynı haber doğru şekilde yayınlandı.

A MİLLİLER EN BAŞARILI ÜÇÜNCÜ TAKIM Avusturya karşısında 2-1 kazanarak organizasyonda çıktığı 4. maçta üçüncü galibiyetini elde eden A Milli Futbol Takımı, turnuvanın en başarılı üçüncü ekibi konumuna yükseldi. Çıktığı 4 maçta 4 galibiyet alan İspanya bunu başaran tek ekip olurken, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan ev sahibi Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Ay-yıldızlılar; Gürcistan, Çekya ve Avusturya'yı yenerken, tek yenilgisini grup maçlarında Portekiz'e karşı almıştı.