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        Haberler Müzik UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin açılış konserini Lenny Kravitz verecek - Magazin haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin açılış konserini Lenny Kravitz verecek

        Londra'daki Wembley Stadyumu'nda Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Avrupa'nın en büyük takımı belli olacak. Büyük finalin açılış gösterisinde sahne ise efsanevi rock müzisyeni Lenny Kravitz'in olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:12
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        Büyük finalin açılışını yapacak
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        Avrupa'nın bu sezonki en başarılı takımı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin maçı, Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak.

        Dünyaca ünlü rock müzisyeni Lenny Kravitz de futbol şölenine şarkılarıyla katkı sağlayacak. Kravitz, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Gösterisi'nin ana performansını üstlendi. Lenny Kravitz, futbol takvimindeki en büyük finale birkaç dakika kala sahne alacak.

        Dinamik sahne duruşu ve ikonik hitleriyle tanınan Grammy ödüllü sanatçı, kısa süre önce Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda bir yıldız almıştı. Kravitz, merakla beklenen yeni albümü 'Blue Electric Light'ı geçen hafta hayranlarıyla buluşturdu.

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        #şampiyonlar ligi finali
        #real madrid
        #borussia dortmund
        #Lenny Kravitz
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