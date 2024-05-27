UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin açılış konserini Lenny Kravitz verecek

Avrupa'nın bu sezonki en başarılı takımı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadyumu'nda belli olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin maçı, Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak.

Dünyaca ünlü rock müzisyeni Lenny Kravitz de futbol şölenine şarkılarıyla katkı sağlayacak. Kravitz, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Gösterisi'nin ana performansını üstlendi. Lenny Kravitz, futbol takvimindeki en büyük finale birkaç dakika kala sahne alacak.