Ufak Tefek Cinayetler 5 Haziran'da yayınlanan 32. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları ortaya çıktı. Pencereden düşenin kim olduğu bu bölümde öğrenildi. İzleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Peki, Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ne zaman başlayacak? Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ile ilgili tüm detaylar...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON NE ZAMAN?

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon tarihi ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon fragmanı yayınlandığı an yeni sezon tarihi de belli olacak. Dizinin Eylül ayında yeni sezona başlamayacağı tahmin ediliyor. Güncel bilgi paylaşıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Parti başladı, davetliler yerlerini aldı ve korkunç cinayete resmen saatler kaldı! Bu partide sadece güzel müzik, keyifli ortam ve lezzetli atıştırmalıklar yok; kanlı hesaplaşmalar, can acıtan yüzleşmeler ve cinayete varan bir kavga var! Bazı cinayet planları bozuluyor ama yolda yenileri kuruluyor ve cinayet anı yaklaştıkça ortalık iyice karışıyor. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor ve Sarmaşık vakasıyla bağlantılı ikinci cinayetin şaşırtıcı ayrıntıları da ortaya çıkıyor.

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