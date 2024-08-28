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        Haberler Magazin Uğur Bilgin'den birinci evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım

        Uğur Bilgin'den birinci evlilik yıl dönümünde romantik paylaşım

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da 'Mesut' karakteriyle tanınan Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl evlendiği İrem Uslu ile 1'inci evlilik yıl dönümünü kutladı

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        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 16:50 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:55
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        Uğur Bilgin, geçtiğimiz yıl ağustos ayında İrem Uslu ile İstanbul'da nikâh masasına oturmuştu.

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        Bilgin, düğünlerinde çekilen o kareleri yayımlayıp; "Koskoca bir yıl geçti. Önümüzdeki her yıl daha şahane olsun inşallah. Nice sağlıklı ve mutlu yıllarımız olsun, yol arkadaşım, canım eşim. Seni çok seviyorum." şeklindeki ifadeleri not düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Uğur Bilgin
        #İrem Uslu
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