ATV ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle birlikte seyircileriye buluşmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başarısıyla dikkat çeken oyuncu Uğur Güneş'in hayat hikayesini düzenledik. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında ve nereli?

UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

İsimsizler dizisinde "Kaymakam Fatih" karakterini canlandıran Uğur Güneş, 1987 yılında Ankara’da doğmuştur. Uğur Güneş hem karakteri hem de mesleğindeki başarısı ile en çok beğenilen oyunculardan birisi olmuş durumdadır. Ankara da büyüyen ve üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamlayan başarılı oyuncu en son Urfalıyam Ezelden isimli dizide Çetin karakterini canlandırmıştır. Ayrıca sinema filmlerinde de rol alan Uğur Güneş Şeytan-ı Racim isimli filmde Emrah karakterini canlandırmıştır. Başarılı oyuncu TRT 1 'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Tuğtekin karakterini canlandırmıştır. Uğur Güneş İsimsizler dizisinde Kaymakam Fatih karakterini canlandırıyor.

UĞUR GÜNEŞ'İN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDE Kİ ROLÜ

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler. Aşkı için her şeyi göze alan Yılmaz kaderine hükmedebilecek mi?

UĞUR GÜNEŞ'İN FİLMOGRAFİSİ

2011 - Yeniden Başla - Eray

2013 - Şeytan-ı Racim - Emrah

2014 - Urfalıyım Ezelden - Çetin

2015 - Diriliş: Ertuğrul - Tuğtekin

2015 - Seddülbahir 32 Saat - Hüseyin

2017 - İsimsizler - Kaymakam Fatih

2018 - Bir Zamanlar Çukurova - Yılmaz

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