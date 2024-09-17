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        Haberler Televizyon Uğur Polat, 'Deha'daki 'İskender' rolüyle çok konuşulacak

        Uğur Polat, 'Deha'daki 'İskender' rolüyle çok konuşulacak

        Bugüne kadar oynadığı her rolle büyük beğeni toplayan usta oyuncu Uğur Polat, 22 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşacak Ay Yapım imzalı 'Deha' dizisiyle ekranlara geri dönüyor. Başarılı oyuncu 'Deha' dizisi ve hayat verdiği 'İskender' karakteriyle ilgili düşüncelerini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 10:08 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:09
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        'İskender' rolüyle çok konuşulacak
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        Senaryosunu Damla Serim'in yazdığı, Umut Aral'ın yönetmenliğinde 22 Eylül Pazar günü SHOW TV'de seyircilerle buluşacak Ay Yapım imzalı, 'Deha' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tanıtımları, kadrosu ve hikâyesiyle merak uyandıran dizinin başrolünde yer alan usta isim Uğur Polat, dizide hayat verdiği 'İskender' karakteriyle yine dikkatleri üzerine çekecek.

        "TERS KÖŞE BİR SENARYO"

        Karısı ve çocuklarını kendi hırsları yüzünden terk eden, insanların zaaflarını yakalama ve yalan söyleme konusundaki üstün yeteneğiyle hayatını insanları kandırarak sürdüren ve bu yolda Devran'ı da küçüklüğünde kullanan 'İskender' ve 'Deha' dizisi hakkında konuşan oyuncu düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: Dizinin ilk 4 bölümünü okudum. Çok heyecanlı, sürükleyici, çok ters köşe bir senaryo. Çok sürprizler bekleyecek seyirciyi. Bütün roller özenle, çok güzel yazılmış. İskender rolü de televizyon sektöründe bir oyuncunun oynamak isteyeceği rollerden biri. Ben de çok heyecanlıyım ve çok mutluyum 'İskender'i oynadığım için.

        'Deha', biri iyilikte biri kötülükte deha olan baba oğulun, yıllar sonra gerçekleşen yüzleşmesiyle başlayan intikam hikâyesinde herkesin farkında olmadığı yüzüyle tanışacağı derinlikli bir hikâyeyi ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu'yu buluşturan 'Deha' 22 Eylül Pazar günü saat 20.00'de SHOW TV'de başlıyor.

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        #deha
        #Uğur Polat
        #iskender
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