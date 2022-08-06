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Haberler Dünya Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı - Günün Haberleri
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Odesa’dan hareket eden 33 bin ton mısır yüklü "NAVISTAR" isimli gemi Türkiye'de

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odesa’dan hareket eden 33 bin ton mısır yüklü "NAVISTAR" isimli gemi İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı - Günün Haberleri
Tahıl yüklü 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi, İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli geminin İstanbul'un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacağı bildirildi.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE DİĞER GEMİLERİN DE ULAŞMASI BEKLENİYOR"

G&ouml;rsel: İHA
Görsel: İHA

İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi ,Odessa Limanı'ndan hareket etmişti. Diğer iki geminin ise bir kaç saat içinde İstanbul açıklarına ulaşması bekleniyor.

İKİSİ DE MISIR TAŞIYOR

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen. Rojen adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Üçüncü gemi ise Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı Polarnet. Polarnet ise denetimin ardından Karasu'ya gidecek. Gemi 12 bin ton mısır taşıyor.

KRİZ DOLMABAHÇE'DE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı.

Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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