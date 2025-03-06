Ukrayna hava savunması zor durumda kalabilir

Rusya gerek insansız hava araçları gerek balistik füzelerle Ukrayna'yı hedef almaya devam ederken, Patriot hava savunma sistemi, Ukrayna semalarının saldırılara karşı koymasında kritik bir unsur hâline geldi.

Yeri doldurulması pek mümkün görünmeyen Patriot'un cephanesinin üretimi yalnızca ABD izni ile gerçekleştirebiliyor. Ukrayna'nın sahip olduğu Patriotların etkin şekilde kullanımı için ABD'nin gerekli cephaneyi sağlamaya devam etmesi gerekiyor.

CNN'in haberine göre, ABD askeri yardımı dondurma kararında ısrarcı olursa Ukrayna semaları artık Rus saldırılarına karşı çok daha savunmasız bir hâle gelecek.

CNN'e konuşan Ukraynalı askerler en büyük endişelerinin cephenin ileri saflarında yaşayacakları eksiklerin olmadığını; asıl eksikliğin Patriot'u kullanamamakla ilgili olacağını belirtti.

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Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal de salı günü yaptığı açıklamada Patriotların stratejik önemine değinerek "Rus balistik füzeleriyle baş edebilen tek sistem bu. Risk, Ukrayna'yı balistik füzelerden korumak için elzem olan onarım, bakım ve mühimmat tedarikiyle ilgilidir." dedi.

Ukraynalı yetkililer depolarda ne kadar Patriot füzesi kaldığına dair ise herhangi bir bilgi vermedi.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir