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Ukrayna NATO'dan yardımlarda "daha hızlı" davranmasını istiyor

Ukrayna, Rusya'yı yenebileceklerini kanıtladıklarını belirtirken, NATO'dan, kendilerine gönderilecek askeri ve insani yardımları daha hızlı ulaştırmasını istedi.

Ukrayna NATO'dan yardımlarda
Ukrayna'dan NATO'ya: Yardımları daha hızlı gönderin
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AA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya ile savaşan ülkesine NATO müttefiklerinin askeri olan ve olmayan yardımlarının "daha hızlı" ulaştırılmasını talep etti.

Kuleba, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Romanya'nın başkenti Bükreş'te NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gazetecilere açıklama yaptı.

Daha önce NATO'dan silah istediklerini, silah verildiği için Rusya'nın aldığı toprakların ciddi kısmını geri alabildiklerini kaydeden Kuleba, şimdi ise yapılacak yardımların hızla gönderilmesini istedi.

Kuleba, "Rusya'yı yenebileceğimizi kanıtladık. Silahlar ve Batılı ülkelerdeki silah üretimleri hakkındaki kararlar ve bunların teslimatları daha hızlı olmalı." dedi.

Bugünkü NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bütün bunların nasıl hızlandırılabileceğini konuşacaklarını aktaran Kuleba, Rusya'nın saldırıları nedeniyle tahrip olan enerji altyapısının tamiratı için gerekli malzemelerin de önemini vurguladı.

Kuleba, "Hava savunma sistemine ihtiyacımız var. Bize Iris, Hawk, Patriot sistemleriyle dönüştürücüler gerekli. Dönüştürücülerimiz ve jeneratörlerimiz olursa kendi enerji şebekemizi yeniden çalışır hale getirebiliriz. Böylece (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in engellemeye çalıştığı düzgün yaşama koşullarını halka sağlayabiliriz. Hava savunma sistemimiz olursa altyapımızı Rusya'nın bir sonraki füze saldırılarına karşı savunabiliriz." diye konuştu.

Fotoğraf: Associated Press

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