Facebook üzerinden bilgi veren bakan, 35 teknenin limanlara giriş-çıkışının engellendiğini ve sadece Azak Denizi'ndeki Rus limanlarına erişimin açık olduğunu bildirdi.

Omelyan, "Hedef basit: Rusya, Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına abluka uygulayarak Ukrayna'yı kendi bölgesinden atmayı tasarlıyor. Bu bölge ilgili bütün uluslararası yasalara göre bize aittir" dedi.

Omelyan, dördü Berdyansk, 14'ü de Mariupol limanlarına gidecek 18 geminin Azak Denizi girişinde bekletildiklerini ve Azak Denizi'nden çıkmak için de dokuz gemilik bir sıra olduğunu belirtti. Ayrıca sekiz gemi de limanlarda rıhtımda bekletiliyor.

Azak Denizi limanlarından genellikle tahıl ve çelik sevk ediliyor. Rusya 2014 yılında ilhak ettiği Kırım Yarımadası yakınında seyreden üç Ukrayna gemisine Pazar günü el koydu ve mürettebatını tutukladı.

Olay, Moskova'dan destek alan Ukraynalı ayrılıkçıların 2015 yılında ülkenin doğusunda Donbass bölgesinde ayaklanmalarının yol açtığı ve 10,000'den fazla insanın öldüğü çatışmalardan bu yana iki ülkenin yaşadığı en büyük gerilim.

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