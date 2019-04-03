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Ukraynalı Vadym-Anna Grynenko çifti, 4 yaşındaki oğulları Liubomyr ile birlikte yaklaşık 5 ay önce Kiev'den dünya turu için otomobille yola çıktı.
DHA'nın haberine göre 3 kişilik aile; Moldova, Romanya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye geldi. Marmara ve Ege sahillerini takip eden çift ve çocukları, yaklaşık 15 gün önce Fethiye'ye ulaştı. Hamile olan Anna Grynenko, Fethiye'de doğum yaptı.
Dünya turu yolculuğuna 3 kişi çıkan ve yolda 4 bireye ulaşan Ukraynalı aile, önceki gün Antalya'ya geldi. 2012 yılında 80 milyon liralık yatırımla hizmete açılan, 40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum'u ziyaret eden çift ve çocukları, 'Tropikal Ev' ve 'Kar Dünyası' gibi bölümleri gezdi.
AİLEYE MİNİK LİUBAVA KATILDI
1970 model otomobillerinin birkaç parçasını yenileyip, mavi- beyaza boyadıktan sonra dünya turu yapmaya karar verdiklerini belirten Vadym-Anna Grynenko çifti, gezgin bir aile olduklarını söyledi.
Vadym Grynenko, "Kendi arabamızın penceresinden dünyayı geze geze dünyayı görmek için yola çıktık. Türkiye'yi çok beğendik, çok sevdik. Aracımızın markası Volga, 1970 model ve sadece birkaç parçasını yeniledik. Her şeyi orijinal, eski Sovyet dönemine ait bir otomobil. Kiev'den yola çıktıktan sonra Moldova, Romanya, Bulgaristan'da birçok şehri gezerek Türkiye'ye geldik. Türkiye'de de İstanbul'dan Marmara ve Ege kıyılarını sahilden dolaşarak Fethiye'ye ulaştık. Yolculuğumuz planladığımızdan biraz daha yavaş sürdü. Eşim hamileydi ve Fethiye'de doğum yaptı. Fethiye'de bir hastanede 8 gün önce kızımız dünyaya geldi. Adını da Liubava koyduk" diye konuştu.
Bebekleri dünyaya geldikten sonra Fethiye'de kalmaya devam ettiklerini belirten Anna Grynenko ise Antalya Akvaryum'un adını çok duyduklarını ve görmek istediklerini belirterek, "Antalya'daki gezimizin ardından yeniden Ukrayna'ya döneceğiz. Ukrayna'da nostaljik arabamızın yerine bebeğin de daha rahat edebileceği karavan araçla dünya turumuzu sürdüreceğiz. Gezimizi Antalya sahilleriyle devam ettireceğiz. Türkiye'den İran, Pakistan, Hindistan, Malezya'ya kadar gitmeyi planlıyoruz" dedi.
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