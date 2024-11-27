Ukraynalı yetkililer: Oreşnik, herhangi bir hasara neden olmadı

Rusya tarafından Ukrayna’nın Dnipro şehrinde kullanılan Oreşnik balistik füzesiyle ilgili Ukrayna tarafından bir açıklama geldi. İsmi belirtilmeyen iki Ukraynalı yetkili, Oreşnik füzesinin herhangi bir asker zayiatına sebep olmadığını belirtirken, çevrede küçük boyutta tahribat yarattığını ifade etti.

Ukraynalı yetkililer, “Füzede patlayıcılar bulunmuyordu, beklediğimiz patlama olmadı. Elbette bir etki yarattı ancak hiç de büyük değildi.” dedi.