Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2 yıl önce dünyaevine girmişti. Ümit Erdim-Seda Çınar çiftinin bebeği 'Ses' ise geçtiğimiz sene dünyaya gelmişti.

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim'in kilolarıyla başı dertteydi.

"HASTALIKLI MISIN?"

Daha önce, "Kilo vermem organik. Ameliyat yok, emek var" diyen oyuncu, yeniden kilo almaya başlayınca ameliyat masasına yatmıştı. Mide küçültme ameliyatı olan Ümit Erdim, 69 kiloya düşmüştü.

Erdim'in kilo vermesinin ardından takipçileri, "Hastalıklı mısın?", "Ölü gibisin" ve "Zayıflıktan öleceksin" şeklinde yorumlar yaptı.

ÜMİT ERDİM'DEN KILLA HAKAN TARZIYLA YANIT

Ümit Erdim, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile takipçilerinin eleştirilerine yanıt verdi. Killa Hakan tarzıyla konuşan Erdim, şu ifadeleri kullandı:

"SEN HİÇ TÜP MİDE AMELİYATLININ YUMRUĞUNU YEDİN Mİ?"

Ben 1 sene önce tüp mide ameliyatı oldum. Bu ameliyatı da profesör yaptı. Beni iyi dinle. Beni işi bilen insan, iyi bir ortamda ameliyat etti. Sağda, solda konuşuluyor. 'Ümit ağabey yüzün çöktü, hastalıklı gibi oldun. Çok zayıfladın...' Lan zımbo! Ameliyatın ilk senesinde hep böyle oluyor. Bunu doktorlar söyledi oğlum. Aklına senin anan baban sokmadı mı? Bak güzel insanlara selam olsun. Onlara hiçbir şey söylemiyorum. Bazı kardeşlerim 'Ümit ağabey sen nasıl kendini iyi hissedersen öyle olsun' diyor ama o kalbi kirli olanlar varya... Onlar... Bak oğlum, tararım lan seni çift silahla! Sen hiç tüp mide ameliyatlının yumruğunu yedin mi? Yüzüm çöktüyse çöktü lan, sana ne zımbo! Yüz benim, vücut benim anladın mı? Kalbi güzel insanlara selam olsun.



"TEKRAR YÜZLERCE KİLO ALMAYA NİYETİM YOK"

Erdim, geçtiğimiz günlerde ise "Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımı sunarım" açıklamasını yapmıştı.