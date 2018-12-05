Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim'den aile pozu

Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Ümit Erdim-Seda Çınar çiftinin bebeği 'Ses' geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti. Seda Erdim, sosyal medya hesabından ailece çekilmiş karelerini, "Doğduğu günden bu yana kamera önünde pek bir rahat bizimkisi. Sanırım babasının yolundan gidecek" notuyla paylaştı