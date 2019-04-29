Karan'ın Yargıtay'a başvurma hakkı bulunuyor

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Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Cinsel saldırı suçundan yargılanan ve beraat eden Ümit Karan’ın istinaf mahkemesinde yeniden yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
YEREL MAHKEME BERAAT DEDİ
Eski milli futbolcu Ümit Karan iddiaya göre, oturduğu sitenin resepsiyonunda çalışan 37 yaşındaki İ.A.’ya cinsel saldırıda bulundu. 2015 yılında gerçekleşen olayda İ.A.’nın şikayeti üzerine Karan hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan eski milli futbolcu delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.
YENİDEN YARGILAMA KARARI
Beraat kararının ardından İ.A. avukatı aracılığı ile karara itiraz etti. Karan’ın cezalandırılmasını istedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi yeniden yargılama kararı aldı.
AYLIK GELİRİ 2 BİN EURO
İstinaf Mahkemesindeki yargılamanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Ümit Karan katılmamış hakkında zorla getirme kararı çıkmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nde görülen davanın 2. duruşmasına sanık Ümit Karan, mağdur İ.A. ve tarafların avukatları katıldı. Kimlik tespiti yapılan Ümit Karan, Makedonya’da futbol takımı çalıştırdığını söyleyerek, aylık gelirinin 2 bin euro olduğunu kaydetti.
“KİMSEYE YANLIŞ YAPMADIM”
Duruşmada savunması alınan Karan, hayatı boyunca hiç kimseye yanlış yapmadığını söyledi. Suçlamaları kabul etmedi. Mağdur İ.A.’nın avukatı ise, müvekkilinin olayın hemen sonrasında şikayetçi olduğunu ve kamera kayıtlarının da olayı doğruladığını savundu. Olay nedeniyle de müvekkilinin ciddi psikolojik rahatsızlık geçirerek tedavi olduğunu söyledi.
SAVCI: BERAAT KARARI KALDIRILSIN
Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, yerel mahkemenin beraat kararının kaldırılmasını ve sanık Ümit Karan’ın “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
“SURVİVOR’DA KADINLARLA YAN YANAYDIM, BİR ŞEY YAPMADIM”
Dava kapsamında son sözü sorulan Ümit Karan, “Ben bu ülkeye hizmet ettim. Ben Atatürkçüyüm. Bana ceza vereceksiniz eğer Atatürkçülükten verin razıyım. Suçlamalar doğru değildir. Kabul etmiyorum. Ben Survivor yarışmasında kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmamıştım” dedi.
1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme heyeti, sanık Ümit Karan’ı “sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı” suçundan önce 2 yıl hapse çarptırdı. Ardından sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada iyi hal indirimi uygulayarak Karan’ın 1 yıl 8 ay hapsine hükmetti. Oy çokluğuyla alınan karara, üye hakim beraat etmesi gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Beraatten cezaya dönen bu karar kapsamında Ümit Karan’ın Yargıtay’a başvurma hakkı bulunuyor.
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