Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki ikinci maçında sahasında Spartak Trnava ile karşılaşırken, bu maç öncesinde A Spor'a konuk olan Ümit Özat, sarı lacivertli takımın son haftalarda aldığı başarısız sonuçlara rağmen teknik direktör Cocu'ya inandığını söyledi.

"COCU'YA İNANIYORUM"

"Bir anda her şey değişmeyecek" diyen Ümit Özat, "Cocu'ya inanıyorum. Kadroda değişim arıyor ve bu süreçteki denemelerine inanıyorum. Bu insanlar sistem insanıdır. Bir anda her şey değişmez. Türkiye'ye ne hocalar geldi gitti. Sorunu da biraz kendimizde aramalıyız. Ben açık konuşayım, Cocu'ya inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLACAĞINI MI ZANNEDİYORSUNUZ?"

Cocu gönderilirse, Fenerbahçe yönetiminin kendisiyle tezat düşeceğini ifade eden Özat, "Fenerbahçe'de her şey baştan aşağı yeni. Fenerbahçe yönetimi Cocu'nun geleceğiyle ilgili tasarrufta bulunursa bugüne kadar yapılan söylemlerle ilgili tamamen zıt bir tavır sergiler. Cocu'dan sonra kim gelirse gelsin, Fenerbahçe'nin hem şampiyon olacağını mı zannediyorsunuz? Ya da bu yarışa ortak mı olacağını sanıyorsunuz? 10-12 puan gibi bir fark varken, yeni teknik direktör bir öncekinden daha başarılı olmadı bugüne kadar. Fenerbahçe için bu yıl kaybolacaksa, Cocu ile kaybolmalı" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE HAYALİ

Fenerbahçe'yle ilgili hayalini de açıklayan Ümit Özat, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir beklentim yok ama hayalim var. Ekranlara çıkıp ben niye değilim demek teknik adama yakışan şeyler değil. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a mâl olmuş birinin hedefi tabii ki o kulüplerde çalışmaktır. Böyle bir beklentim yok ama tabii ki hayalim var. Hayal kuruyorum ama hayal görmüyorum, bunlar farklı şeyler" diye konuştu.

"NE AZİZ YILDIRIMCI NE DE ALİ KOÇ DÜŞMANIYIM"

"Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında asla malzeme olmak istemem" diyen Özat, "Bana Aziz Yıldırım'ın adamı dediler. Evet ağabeyimdir, başkanımdır. Beni Aziz Yıldırım kaptan yaptı Fenerbahçe'de. Ama şu bilinmeli, ne Aziz Yıldırımcı ne de Ali Koç düşmanıyım. İkisiyle de çalıştım, güzel günlerimiz oldu. Bu iki isim arasında asla malzeme olmak istemem. Benim için ve olması gereken ortak payda Fenerbahçe'dir." dedi.

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