Ümit Özat, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından milli futbolcu Ümit Özat siyasete atıldı.

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra bir süre teknik direktörlük görevlerinde bulunan Ümit Özat, Zafer Partisi'ne katıldı. Fenerbahçe ve milli takımın eski kaptanı Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın spordan sorumlu başdanışmanı oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oyunu Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu'na verdiğini açıklayan Ümit Özat resmi olarak da partiye katılmış oldu.

"SPORDAN SORUMLU OLACAK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konu hakkında sosyal medya hesabından Ümit Özat ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: