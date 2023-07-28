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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de cansız beden bulundu

        Ümraniye'de boş arazide cansız beden bulundu

        İstanbul Ümraniye'de boş arazide cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:44
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        Ümraniye'de cansız beden bulundu
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        İstanbul'un Ümraniye ilçesi Atatürk Mahallesi Ulusoy Sokak'taki bir binanın arka kısmında hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        AA'nın haberine göre, olay yerine gelen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık görevlilerince yapılan incelemede, söz konusu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        *Fotoğraf: DHA arşiv

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