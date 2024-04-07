Ümraniye'de iki yolcu otobüsü yandı
İstanbul Ümraniye'de ayrı noktalardaki iki yolcu otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle her iki araçta çıkan yangın söndürülürken şans eseri otobüslerde yolcu bulunmaması olası bir faciayı önledi.
İstanbul'da iki ayrı yolcu otobüsünde az kalsın bir facia yaşanıyordu.
TEM Otoyolu Dudullu mevkisinde seyir halindeki özel şirkete ait yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.
Şoför, yolcu bulunmayan otobüsü emniyet şeridine park ederek itfaiyeye haber verdi. Emniyet ekipleri, otoyoldaki bir şeridi trafiğe kapattı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yine Ümraniye'nin Şerifali Mahallesi Serdivan Sokak'ta da otogara yanaşmak üzere olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.