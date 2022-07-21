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Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Üniversite taban puanları araştırmaları, YKS sonçlarının erişime açılmasıyla birlikte hız kazandı. ÖSYM tarafından 19 Temmuz günü yayınlanan YKS tercih kılavuzu YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları kamuoyu ile paylaşıldı. Öğrenciler TYT, AYT, YDT oturumlarından aldıkları puanlar doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. İşte, 2022 YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…

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  • Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula

    YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu.  İyi bir üniversite hayaliyle TYT, AYT ve YDT oturumlarında ter döken adaylar YKS sıralaması ve üniversite taban puanlarını araştırıyor. Milyonlarca öğrenci YÖK ATLAS tercih robotu ile sözel, sayısal, eşit ağırlık bölümlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirilecek. İşte, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları...
  • Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula

    ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 YKS taban puanları ve üniversite kontenjanları yayınlandı. 

    Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

    YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 
  • Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula

    YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

    Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayınlandı. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.

    YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula

    Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

    Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

    Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.,

    YKS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula

    YKS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

    ÖSYM'nin en kapsamlı sınavlarından biri olan 2022 YKS'ye kaç kişinin girdiği ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklandı. YKS 2022 sınavına TYT alanında 3 milyon 8 bin 287 kişi, AYT'de 1 milyon 852 bin 678 kişi, YDT alanında ise 132 bin 485 öğrenci katılım gösterdi.
  • Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula

    YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziranda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

    2022 YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula

    YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

    Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim
    programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

    2022-TYT puanı hesaplanan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

    2022-AYT/YDT’de ilgili puan türünde puanı hesaplanan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

    Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması
    gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

    Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa sadece bu dört programı yazabilecektir.

    2022-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.
  • Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula

    MERKEZÎ GENEL YERLEŞTİRME YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ  NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel Yetenek Sınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Adayların puanlarının hesaplanmasında ve yerleştirme işlemlerinde (yerleştirme öncelikleri de dâhil), adayın eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri sürecinde kullanılmasına karar verilen eğitim bilgisi dikkate alınır.
  • Üniversite taban puanları: 2022 YKS 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YÖK ATLAS tercih sihirbazı ile sorgula

    ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULACAKTIR?

    Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir. 

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