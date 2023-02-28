ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversitelerin durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Özvar'ın açıklamaları şu şekilde:

Depremden doğrudan etkilenen 11 ildeki yüksek öğretimle ilgili değerlendirme yapmak isterim. Bölgede bulunan üniversiteler toplam örgün öğretimin yüzde 9’una sahip. Bölgede ikametgahı olan ya da eğitim alan öğrenciler yüzde 15’e tekabül ediyor. Büyük afetten etkilenen öğrenci sayısı son derece yüksektir. Depremden etkilenen illerde toplam 47 bin Üniversite personeli bulunmakta.

Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı. Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız.

11 ildeki üniversitelerimizin çoğu kampüsümüzde yıkılan binanın olmadığı görülmüştür. Tüm illerde çoğu binamız kullanabilir durumdadır.