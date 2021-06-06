Üniversiteler müsilajı çözmek için toplanıyor 0:00 / 0:00

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YÖK Başkanı Yekta Saraç, Marmara'yı etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) sorununun çözümü için "İlgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi Yükseköğretim Kurulunda bir araya geleceğiz" dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Marmara'daki müsilaj sorunu için üniversitelerin ilgili bölümleri ve öğretim üyelerinin bir araya gelerek çözüm önerileri üzerinde çalışacağını bildirdi.

Saraç yaptığı açıklamada, "Marmara Denizindeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere, ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi Yükseköğretim Kurulunda bir araya geleceğiz. Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.