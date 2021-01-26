Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? YÖK Başkanı Saraç'tan açıklama geldi!

Milyonlarca yükseköğretim öğrencisi üniversiteler ne zaman açılacak? sorusunun cevabını merak ediyor. İlk dönemin sona ermesinin ardından gözler bahar döneminde okulların açılabilme ihtimaline çevrildi. Peki YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? YÖK Başkanı Saraç'tan açıklama geldi!

Üniversiteler bahar dönemi açılacak mı? Sorusu çığ gibi büyüyor. Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli bir açıklama geldi. Peki, YÖK'ün üniversitelerin bahar dönemi açılıp açılmamasıyla ilgili kararı ne olacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

İşte üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklamalarından satırbaşları...

YÖK Başkanı Saraç, "Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük." sözlerini kullandı.

Saraç, "Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak." ifadelerini kullandı.

Saraç, "Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır. Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz." diye konuştu.

YÖK ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN ÇALIŞMA!

Yükseköğretim Kurulu üniversitelerin yüz yüze eğitime başladığında gerekli tedbir ve önlemlerin alınabilmesi için “ Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu” hazırladı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre öğrenciler sınıflarda 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde oturma şekli planlanacak. Sosyal mesafeye uygun olarak dersliklerde öğrenciler arasında 1 metre mesafe bırakılacak. Sınıf girişlerinde hijyen kurallarını bilgilendirici afişler, görsel materyaller yer alacak. Ortak kullanım alanlarından olan yemekhane, spor salonu, kampüs derslik gibi alanlar periyodik olarak temizlenecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde üniversitelerin açılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik bir açıklama geldi. Uzaktan eğitim tecrübesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan” İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BOTAŞ 268 personel alımı yapacak! BOTAŞ personel alımı 2021 başvuru ekranı ve şartları
GÜNDEMBOTAŞ personel alımı yapacak!
Son dakika: Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
GÜNDEMGülistan'ın ailesi Erdoğan ile görüştü
AÖL kayıt yenileme ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme 2021 tarihi
GÜNDEMAÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman?
KPSS 2021 başvuru ne zaman? ÖSYM 2021 KPSS sınavı takvimi
GÜNDEMKPSS 2021 başvuru ne zaman?
2021 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL ne zaman yapılacak?
GÜNDEM2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YDS, DHBT, YÖKDİL ne zaman ...
e-Okul MEB öğrenci girişi ile karne notları sorgulama: MEB e-Okul dijital karne alma ve e-Okul veli girişi
GÜNDEMe-Okul karne notları nasıl öğrenilir?
DEDEMİN DEĞİL! Son dakika: Aşık Veysel'in torunundan FLAŞ çaıklama
GÜNDEMAşık Veysel'in torunu: "O satırlar dedeme ait değil!"
Vefasızlığın bedeli! Son dakika: İkinci evlilik yolunda şok
GÜNDEMEşinden kalan parayla evlenmek isteyen adama şok!
Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
GÜNDEMYarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
2021 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı! MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? 2021 MSÜ sınavı tarihi
GÜNDEM2021 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı!