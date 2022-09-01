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Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2022-2023 akademik takvim ile üniversitelerin açılış tarihi

Üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla üniversitelerin açılış tarihi araştırması hız kazandı. Eylül ayına girilmesiyle "Üniversiteler ne zaman açılıyor?" sorusu araması sıklaştı. 2022-2023 eğitim öğretim akademik takvimi ile üniversitelerin ne zaman başlayacağı yanıt buluyor. İşte YÖK takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih...

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  • Üniversiteler ne zaman ve ayn kaçında açılıyor? 2022-2023 akademik takvim ile üniversiteler hangi gün başlıyor?

    Üniversitelerin açılacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversite kayıt sürecinin geride kalmasıyla üniversitelerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl üniversiteler 13 Eylül 2021 tarihinde açılmıştı. Eylül ayına giriş yapılmasıyla üniversitelerin bu sene ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 üniversitelerin açılış tarihi...
  • Üniversiteler ne zaman ve ayn kaçında açılıyor? 2022-2023 akademik takvim ile üniversiteler hangi gün başlıyor?

    GÖZLER YKS EK TERCİH SÜRECİNDE

    YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Bu doğrultuda üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla YKS ek tercih sürecinin yakında başlaması bekleniyor.
  • Üniversiteler ne zaman ve ayn kaçında açılıyor? 2022-2023 akademik takvim ile üniversiteler hangi gün başlıyor?

    2022-2023 ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ SONA ERDİ

    İyi bir üniversite hayali ile sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22 - 26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamladı.
  • Üniversiteler ne zaman ve ayn kaçında açılıyor? 2022-2023 akademik takvim ile üniversiteler hangi gün başlıyor?

    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibarıyla açılmıştı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında üniversitelerin açılacağı tarih henüz açıklanmadı. 
  • Üniversiteler ne zaman ve ayn kaçında açılıyor? 2022-2023 akademik takvim ile üniversiteler hangi gün başlıyor?

    Üniversite açılış tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık gösterecek. Pek çok üniversitenin eğitim sürecine Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

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