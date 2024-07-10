Üniversitelerde önemli değişiklik! Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı?
Üniversitelerin ikinci öğretim programları hakkında YÖK'ten açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, "Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı 2024? İkinci öğretim nedir?" soruları gündeme geldi. İşte detaylar...
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklama sonrasında "Üniversitelerde ikinci öğretim kalktı mı 2024? İkinci öğretim nedir? Devlet üniversitelerinde ikinci öğretimler kapatıldı mı?" Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...
İKİNCİ ÖĞRETİM NEDİR?
İkinci öğretim, çeşitli eğitim programlarında verilen derslerin akşam saatlerinde düzenlenmesidir. Eğitim içeriği aynı olsa da daha düşük puan ile ikinci öğretime kayıt olunabiliyordu. Örgün eğitimden farklı olarak, ikinci öğretim öğrencilerinin harç ücreti ödemesi gerekiyor.
İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI?
Başkan Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir." dedi.
DHA'da yer alan habere göre '259'uncu Üniversitelerarası Kurul Toplantısı' Yükseköğretim Kurulu'nda gerçekleştirildi.
"İSTİHDAM BAĞI AZALAN PROGRAMLARIN KONTENJANLARINI AZALTIYORUZ"
Özvar, YÖK olarak, gelecek dönem için belirledikleri vizyonun önemli başlıklarından birini de istihdama duyarlılığın oluşturduğunu belirterek, "İstihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını kademeli olarak azaltıyoruz. Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan karar doğrultusunda, gelecek akademik yıldan itibaren Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına 'ikinci üniversite' kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrenciler kayıt yaptırabilecek. Başta öğretmenlik mesleği olmak üzere ülkemizin istihdam dengesini yakından gözeterek bu kararları alıyoruz. Nitekim, farklı ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencimizin öğretmenliğe geçiş fırsatı yakalamak adına 35 yaş sınırı getirdiğimiz programlara ‘ikinci üniversite’ kapsamında yoğun bir şekilde yöneldikleri görülmektedir. Aldığımız karar bu durumu kontrol altına almayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.
"BAZI PROGRAMLARDA KONTENJAN DÜŞÜRÜLDÜ"
Beşeri sermaye dahil olmak üzere ülkenin kaynaklarının etkin kullanımı konusunda çok hassas davrandıklarına işaret eden Özvar, şöyle devam etti:
"Bir taraftan istihdam odaklı yeni programlarla üniversitelerimize ilave kontenjanlar verilirken diğer taraftan da mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak düşürülme yoluna gidilmiştir. Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur.
Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz.
Devlet üniversitelerine gösterdikleri kolaylıkları vakıf üniversitelerine de göstermeye devam edeceklerini vurgulayan Özvar, "Adalet programında yaptığımız benzer uygulamaları burada da yapacağız. Bu bakımdan herhangi bir kayıp olmayacağını özellikle belirtmek isterim" dedi.