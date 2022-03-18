Ünlü aktör Alain Delon ötenazi istiyor 0:00 / 0:00

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Ünlü film yıldızı Alain Delon, hastalıklarla boğuşmak istemediğini ötenazi istediğini söyledi.

Le Point'in aktardığına göre yıldız Alain Delon "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet." diyerek ötenazi istedi.

Delon, oğlu Anthony'den ölmesine yardım etmesini isteyerek, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce cehenneme gitme hakkımız var." dedi.

1957'den beri oyunculuk yapan ünlü aktör, 2002 yılında geçirdiği ağır depresyon sırasında bir kez intihar girişiminde bulunmuştu.

Ötenazi, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış, dayanılmaz acılar yaşayan bir kişinin yaşamının izni ve isteği ile sona erdirilmesidir.

Sinemalara da konu olan ötenazi, 2005 yapımı 'İçimdeki Deniz! filminde de işlendi. Javier Bardem'in başrolünde oynadığı filmde 30 yıldır yatağa bağlı yaşam süren bir adamın hayatının son dönemi anlatılıyor.

Ötenazi Türkiye dahil birçok ülkede yasal değil. Hekim destekli intihar ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasaldır.