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Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem an itibarıyla ne yazık ki 40.642 vatandaşımızın canını kaybetmesine neden oldu. Ülkemizi yasa boğan depremleri yurt dışında da derin bir üzüntüye neden oldu. Birçok ünlü isim gerek taziye mesajı yayımladı gerekse depremzedeler için bağış topladı veya toplanmasına öncülük etti. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde ünlü isimler de hayatını kaybetti. Bazı ünlüler ise yakınlarının acısıyla daha da sarsıldı

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  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Birçok ünlü, depremde yakınlarının kaybıyla daha da sarsıldı.
    Müzisyen Karsu'nun kuzeni Tuna, eniştesi Aziz ve yeğeni Araz.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Karsu'nun kuzeni Aytül, eniştesi Ayvaz ve yeğenleri Helin, Hira, Hazal.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Karsu'nun halası.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Müzisyen Haluk Levent'in kuzeni Berke.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Aydın.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    'Kahtalı Mıçe' lakaplı müzisyen Mustafa Aslan'ın 25 akrabası. 
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Oyuncu - sunucu Zuhal Topal'ın dayısı ve kuzeni.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Emekli manken Tuğba Altıntop'un teyzesi ve onun küçük torunu.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Oyuncu Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve yeğeni.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Deptremde hayatını kaybeden ünlüler de oldu; oyuncu Çağdaş Çankaya müzisyen eşi Zilan Tigris ile Diyarbakır'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Oyuncu Emel Atıcı, depreme Adana'da yakalandı. Atıcı, kızı Hande Püryan Atıcı ile birlikte hayatını kaybetti.
  • Ünlü isimler yakınlarının kaybıyla yasa boğuldu

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz, kardeşleri Melek ve Umut Duymaz ile birlikte Hatay'da hayatını kaybetti.

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