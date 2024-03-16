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        Haberler Dünyadan Ünlü model Cara Delevingne'nin evinde yangın çıktı, evi kül oldu

        Ünlü model Cara Delevingne'nin evinde yangın çıktı, evi kül oldu

        Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne'in Los Angeles'taki 7 milyon dolarlık evi çıkan yangında kül oldu. Yangında bir itfaiye eri yaralanırken bakıcı ve kediler kurtarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 16.03.2024 - 11:59
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        'Anna Karenina' adlı filmde Prenses Sorokina rolünü canlandıran ve birçok markanın modelliğini yapmış Cara Delevingne'in, Los Angeles'taki evi Cuma günü çıkan yangında kül oldu. Evde modelin kedileri ve bir bakıcının olduğu söylendi. Ünlü mankeninin o sırada İngiltere'de olduğu iddia edildi.

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        Dün çıkan yangından sonra, Los Angeles İtfaiyesi sözcüsü Nicholas Prange, bir itfaiyecinin durumu belirtilmeyen yaralanmalarla iyi durumda bir hastaneye kaldırıldığını ve evden kimliği belirsiz bir kişinin, bu kişinin bakıcı olduğu ve hafif duman zehirlenmesi yaşadığı söyledi.

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        "TÜM KALBİMLE TEŞEKKÜR EDERİM"

        Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne yanan evin kendisinin olduğunu bildiridi. Ardından sosyal medya hesabından yangınla ilgili bir video ve "Tüm itfaiyecilere ve yardıma gelen insanlara tüm kalbimle teşekkür ederim" şeklinde yazı paylaştı.

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        "HAYATIN GÖZ AÇIP KAPAYINCAYA KADAR DEĞİŞEBİLECEĞİNE İNANIYORUM"

        Üçüncü paylaşımında ise iki kedinin fotoğrafını; "Bugün kalbim kırık, hayatın göz açıp kapayıncaya kadar değişebileceğine inanamıyorum, sahip olduklarına değer ver."nnotuyla paylaştı ve daha sonra başka bir gönderiyle kedilerinin yangında zarar görmediğini açıkladı.

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        Yangının nasıl çıktığı ise bilinmiyor ancak olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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        31 yaşındaki Londra doğumlu Delevingne, 2010'ların başında manken olarak tanındı ve daha sonra oyunculuğa başladı; 2016 DC Comics filmi 'Suicide Squad'da ve yönetmen Luc Besson'un 2017 yapımı 'Valerian and the City of a Thousand'da da rol aldı.

        #Cara Delevingne
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