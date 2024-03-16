Ünlü model Cara Delevingne'nin evinde yangın çıktı, evi kül oldu

'Anna Karenina' adlı filmde Prenses Sorokina rolünü canlandıran ve birçok markanın modelliğini yapmış Cara Delevingne'in, Los Angeles'taki evi Cuma günü çıkan yangında kül oldu. Evde modelin kedileri ve bir bakıcının olduğu söylendi. Ünlü mankeninin o sırada İngiltere'de olduğu iddia edildi.