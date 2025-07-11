Ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, Bodrum'da

'The Witch' ve 'Furiosa: Bir Mad Max Destanı' filmlerinin yanı sıra 'The Queen's Gambit' ve 'Peaky Blinders' dizilerindeki rolleriyle de tanınan ABD'li ünlü oyuncu Anya Taylor-Joy, annesi Jennifer Marina Joy ile Bodrum'a geldi.

Anya Taylor-Joy, annesiyle birlikte bir mağazadan alışveriş yaptı. Anne - kız, alışveriş sonrasında çay ikramını geri çevirmedi. Anya Taylor-Joy'un Bodrum'a ilk kez, annesinin ise ikinci kez geldiği öğrenildi.