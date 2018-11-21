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Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, evlilik sorularını “Her şeyin hayırlısı, kısmet” olarak yanıtlayan oyuncu, “Uzun süredir dinleniyorum. Artık işime dönme zamanı geldi. Birkaç teklif var ama şu anda net olan bir durum yok. Okumalarım devam ediyor” açıklamasını yaptı.