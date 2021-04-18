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Oyunculardan İlia Özkan'a destek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sözü ve müziği Diler Türkmen'e ait 'Yorma', geçmiş yıllarda söylenen 'Al Baharları cover'ı ve Mahmut Tuncer'in sesinden üne kavuşan 'Uyandım Sabah'ın akustik ile beraber iki versiyonunun da yer aldığı 4 şarkının düzenlemelerini Ajlan Akyüz, Yıldıray Gürgen, Murat Hasarı yaptı. EP'nin süpervizörlüğünü Murat Hasarı, şarkıların mix ve mastering'ini Erim Arkman üstlendi.

İlia Özkan'ın video klibini, oyuncu arkadaşları sosyal medya hesaplarında paylaşarak, destek oldu. Gonca Vuslateri, Afra Saraçoğlu, Sera Tokdemir, Mert Yazıcıoğlu, Damla Biran Yılmaz, Nil Keser, Bahar Süer, Burak Serdar Şanal, Ferdi Sancar, Burak Sevinç, Temmuz Yıldız, Erhan Ufak, Toygan Avanoğlu, Cemre Melis Çınar, Serkan Altıntaş, Bahadır Buyruk, Elif Buse Doğan, Rıdvan Aybars Düzey, Belma Şahin, Burç Kümbetlioğlu, Sebahat Kumaş, Şiva Behrouzfar, Serhat Kiremitci, Kubat, Eser Eyüpoğlu, Özgür Aras, Pelin Ermiş, Burak Can, Erkan Sever, Özgün Çoban, Nur Fettahoglu gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarında 'Yorma'nın video klibini paylaşarak, arkadaşlarına başarı dolu dileklerini iletti.

Hazırlıkları ve düzenlemeleri 1 yıl yoğun bir stüdyo aşaması sonucunda tamamlanan 'Yorma'nın imaj fotoğraflarını Eray Kıray çekti. EP'nin ilk video klibi, aynı adı taşıyan 'Yorma' şarkısına Emre Kavruk yönetmenliğinde Ordu'da çekildi.

Ordu'da Yason burnunda çekilen video klipte coğrafyanın doğal güzellikleri, İlia Özkan'ın performans görüntüleri ile birleştirildi. Eşsiz doğal güzelliklerin sıklıkla kullanıldığı video klip görsel açıdan zengin bir atmosfer oluşturdu.