Oyunculardan İlia Özkan'a destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonÜnlü oyunculardan İlia Özkan'a destek - Magazin haberleri
ABONE OL

Ünlü oyunculardan İlia Özkan'a destek

İlia Özkan, biriktirdiği, yüreğinden geçenleri paylaştığı şarkılık ilk dijital EP'si 'Yorma'yı yayımladı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarında 'Yorma'nın video klibini paylaşarak, arkadaşlarına başarı dolu dileklerini iletti

Ünlü oyunculardan İlia Özkan'a destek - Magazin haberleri
Oyunculardan İlia Özkan'a destek
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sözü ve müziği Diler Türkmen'e ait 'Yorma', geçmiş yıllarda söylenen 'Al Baharları cover'ı ve Mahmut Tuncer'in sesinden üne kavuşan 'Uyandım Sabah'ın akustik ile beraber iki versiyonunun da yer aldığı 4 şarkının düzenlemelerini Ajlan Akyüz, Yıldıray Gürgen, Murat Hasarı yaptı. EP'nin süpervizörlüğünü Murat Hasarı, şarkıların mix ve mastering'ini Erim Arkman üstlendi.

İlia Özkan'ın video klibini, oyuncu arkadaşları sosyal medya hesaplarında paylaşarak, destek oldu. Gonca Vuslateri, Afra Saraçoğlu, Sera Tokdemir, Mert Yazıcıoğlu, Damla Biran Yılmaz, Nil Keser, Bahar Süer, Burak Serdar Şanal, Ferdi Sancar, Burak Sevinç, Temmuz Yıldız, Erhan Ufak, Toygan Avanoğlu, Cemre Melis Çınar, Serkan Altıntaş, Bahadır Buyruk, Elif Buse Doğan, Rıdvan Aybars Düzey, Belma Şahin, Burç Kümbetlioğlu, Sebahat Kumaş, Şiva Behrouzfar, Serhat Kiremitci, Kubat, Eser Eyüpoğlu, Özgür Aras, Pelin Ermiş, Burak Can, Erkan Sever, Özgün Çoban, Nur Fettahoglu gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarında 'Yorma'nın video klibini paylaşarak, arkadaşlarına başarı dolu dileklerini iletti.

Hazırlıkları ve düzenlemeleri 1 yıl yoğun bir stüdyo aşaması sonucunda tamamlanan 'Yorma'nın imaj fotoğraflarını Eray Kıray çekti. EP'nin ilk video klibi, aynı adı taşıyan 'Yorma' şarkısına Emre Kavruk yönetmenliğinde Ordu'da çekildi.

Ordu'da Yason burnunda çekilen video klipte coğrafyanın doğal güzellikleri, İlia Özkan'ın performans görüntüleri ile birleştirildi. Eşsiz doğal güzelliklerin sıklıkla kullanıldığı video klip görsel açıdan zengin bir atmosfer oluşturdu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu ve market oyununu kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta gizemli kişi büyük merak konusu oldu
TELEVİZYONGizemli kişi büyük merak konusu oldu
Reyting sonuçları 17 Nisan 2021 Cumartesi! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON17 Nisan reyting sonuçları açıklandı
Kardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kardeşlerim 9 son bölüm...
TELEVİZYONKardeşlerim 10. yeni bölüm fragmanı...
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye 3.sezon hangi tarihte başlayacak? Atiye konusu ve oyuncuları
TELEVİZYONAtiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak? Final yapan Sen Çal Kapımı 2. sezon tarihi açıklandı mı?
TELEVİZYONSen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Gönül Dağı 25. yeni bölüm fragmanı izle - Gönül Dağı 24. son bölüm...
TELEVİZYONGönül Dağı 25. yeni bölüm fragmanı...
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? (17 Nisan) Survivor 2021 haftanın ilk eleme adayı..
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu 17 Nisan?
Savaşçı 102. yeni bölüm fragmanı izle - Savaşçı 101. son bölüm...
TELEVİZYONSavaşçı 102. yeni bölüm fragmanı...
Çukur 125. yeni bölüm 2. fragmanı yayında - Çukur 124. bölüm tek parça izle
TELEVİZYONÇukur 125. yeni bölüm 2. fragmanı...