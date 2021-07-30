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Haberler Sağlık Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı - Haberler
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Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, müzisyen Hayko Cepkin'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı - Haberler
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin'den aşı çağrısı
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası çerçevesinde hazırlanan, müzisyen Hayko Cepkin'in, vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Hayko Cepkin'in, kamu spotunda, "Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Covid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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