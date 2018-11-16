One Direction grubunun eski üyesi olan ve ikinci albümüne hazırlanan Zayn Malik, British Vogue'a verdiği röportajda hiçbir dini doktrine inanmadığını açıkladı ve "İnsanların dini inançların yalnızca kendilerini ve inandıkları kişi ya da şeyleri ilgilendirdiğini düşünüyorum."

"Belirli bir yemeği belirli bir şekilde kutsayarak yemek veya günde beş defa aynı dilde dua etmek gerektiğine inanmıyorum. Yalnızca, iyi bir insansanız her şeyin sizin için iyi gideceğine inanıyorum" diyen Malik ayrıca, inancın gereği olan gündelik faaliyetleri de bıraktığını açıkladı.

Malik'in söz konusu açıklamaları, hayranları tarafından çeşitli tepkilerle karşılandı.

51 yaşındaki şarkıcı Sinead O'Connor, Müslüman olduktan sonra "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmiş ve Twitter hesabından başörtülü fotoğraflarını paylaşmıştı.

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